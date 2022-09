Mannheimer Morgen Plus-Artikel Fußball-Legenden Lotto-Elf: Trainer Hans-Peter Briegel lässt Manfred Kaltz auflaufen

Die Spieler der Mannschaft haben insgesamt 276 Länderspiele absolviert. Jetzt kicken sie für den guten Zweck in der rheinland-pfälzischen Lotto-Elf. Manfred Kaltz, Dariusz Wosz, Marco Reich und Co waren zum Saisonfinale zu Gast in Ludwigshafen.