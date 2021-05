Lockerungen rücken immer näher

Ludwigshafen. Nachdem in weiten Teilen der Region Geschäfte, Restaurants, Freibäder und Freizeitstätten schon wieder geöffnet sind, dürfen nun auch die Bürger in Ludwigshafen auf Lockerungen hoffen. Wenn an diesem Dienstag der Inzidenzwert den fünften Werktag in Folge unter 100 bleibt, dann wird die Bundes-Notbremse gelöst. Die Außengastronomie darf öffnen, Einzelhändler können wieder Kunden empfangen, und Kultur- sowie Sportveranstaltungen im Freien sind mit maximal 100 Besuchern wieder möglich, um nur ein paar Beispiele zu nennen.

Am Montag sank der Inzidenzwert in Ludwigshafen nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes (LUA) auf 73,7. Die Chemiestadt weist damit in Rheinland-Pfalz nach wie vor den höchsten Wert vor Worms (73,0) auf. In Speyer (29,7), Neustadt (33,8), Frankenthal (24,6) und Landau (19,2) sieht die Lage dagegen noch viel entspannter aus. Im Rhein-Pfalz-Kreis stieg die Inzidenz wieder leicht auf 40,7.

Noch 441 akut Infizierte

Für Ludwigshafen meldete das LUA einen weiteren Todesfall. Seit Ausbruch der Pandemie sind damit 326 Menschen gestorben. Die Zahl der gemeldeten Fälle stieg bis Montagnachmittag um 16 auf 10 394, als genesen gelten inzwischen 9627 Personen. Die Kurve der akut Infizierten zeigt weiterhin deutlich nach unten – aktuell sind es noch 441. Um die Zahlen weiter zu drücken, will das Land ab dieser Woche auch Sonderimpfaktionen in Stadtteilen mit hohen Inzidenzen durchführen.