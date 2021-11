Lockerungen beim Sport

Mainz/Ludwigshafen. Die neueste Corona-Bekämpfungsverordnung in Rheinland-Pfalz bringt den Sporttreibenden trotz steigender Infektionszahlen Lockerungen im Außenbereich. Darauf verweist der Landessportbund Rheinland-Pfalz in einer Mitteilung vom Donnerstag. Zwar bleibe das dreistufige Warnsystem bestehen, die Einschränkungen würden aber nur beim Sportbetrieb in Hallen greifen. Für Kinder und Jugendliche bis 17 Jahren gelte weiterhin, dass neben den Genesenen und Geimpften bis zu 25 nicht-immunisierte Personen beim gemeinsamen Sport in der Gruppe teilnehmen dürfen. Der Sportbetrieb im Freien sei ohne jegliche Einschränkungen möglich, sagte LSB-Präsident Wolfgang Bärnwick. „Aufgrund des mehrfach wissenschaftlich bestätigten geringen Infektionsrisikos beim Sporttreiben im Freien sowie der nachgewiesenen Stärkung der Immunsysteme durch körperliche Aktivität und Bewegung begrüßt der organisierte Sport die Lockerungen für den Außenbereich.“

In Ludwigshafen ist die Sieben-Tage-Inzidenz wieder leicht gesunken, sie liegt bei 191,2 (Vortag: 197,6). Laut Landesuntersuchungsamt (LUA) sind 13 804 Menschen in der Stadt mit Corona infiziert. lrs/her