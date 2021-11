llegaler Beherbergungsbetrieb geräumt und Missstände entdeckt

Oggersheim. Im Zuge einer gemeinsamen Kontrolle der Polizei, des Gesundheitsamtes sowie der städtischen Bereiche Öffentliche Ordnung – Bekämpfung Schwarzarbeit – und Umwelt haben die Einsatzkräfte am Donnerstagmorgen eine illegale Pension in Oggersheim geschlossen. In den Räumlichkeiten waren zum Zeitpunkt des Einsatzes 43 Personen untergebracht, die ihre Zimmer daraufhin verlassen mussten. Anlass der Kontrolle waren Gewerbeverstöße und Steuerschulden des Eigentümers sowie dessen Rückstände bei einem Energieversorger.

Zudem haben die Einsatzkräfte einen widerrechtlich gebohrten Brunnen entdeckt, der den Trinkwasserkreislauf des Gebäudes speiste. Die Heizungsanlage befand sich außerdem in einem bedenklichen Zustand, weshalb ein Kontrolltermin mit einem Schornsteinfeger vereinbart wurde. Arbeiten im Keller des Anwesens ließen ferner darauf schließen, dass der illegale Beherbergungsbetrieb noch erweitert werden sollte. Nach Abschluss der Ermittlungen erfolgt die Einleitung entsprechender Bußgeldverfahren gegen den Pensionsbetreiber.