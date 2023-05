Lkw-Fahrer unter starkem Alkoholeinfluss auf der A61 nahe Ludwigshafen unterwegs gewesen

Ludwigshafen. Ein Lkw ist unter starkem Alkoholeinfluss nahe Ludwigshafen am Mittwochvormittag von der Polizei angehalten worden. Wie die Polizei mitteilte, meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer um 10.11 Uhr, dass ein Lkw auf der A61 Schlangenlinien fahren würde. Aufgrund seiner Fahrweise soll es zu mehreren gefährlichen Fahrsituationen gekommen sein. An dem Parkplatz Kurzgewann an der A61 konnte der Fahrer ausfindig gemacht werden.

Der 58-jährige Fahrer hatte den Lkw dort abgestellt und war im Führerhaus eingeschlafen. Nach mehreren Versuchen konnte der Mann geweckt werden. Dieser, roch laut der Polizei, stark nach Alkohol. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,85 Promille.

Dem 58-Jährigen wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.