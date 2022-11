Ludwigshafen. Bei einer Kontrolle ist ein Lkw-Fahrer am Dienstagmittag in Ludwigshafen positiv auf THC getestet worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde ihnen der 34-Jährige zuvor gemeldet, da er stark nach Marihuana roch. Gegen 11.30 Uhr kontrollierten sie ihn dann am Hansenbusch.

Nachdem der Urintest auf THC positiv ausgefallen war, entnahmen sie ihm auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe. Den Lkw-Fahrer erwartet ein Bußgeld von bis zu 3.000 Euro sowie ein Fahrverbot.