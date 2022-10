Ludwigshafen. Ein Lkw-Fahrer hat am Samstagmittag in Ludwigshafen Unfallflucht begangen. Wie die Polizei mitteilt, beschädigte der Fahrer eines weißen Lkw beim Rangieren die Werbereklame eines Einkaufsmarktes in der Kirchenstraße in Oppau. Der Fahrer entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Örtlichkeit. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Rufnummer 0621 963 2222 in Verbindung zu setzten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1