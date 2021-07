LKR: Böhm tritt an

Ludwigshafen. Die Liberal-Konservativen Reformer (LKR) in der Vorderpfalz schicken Markus Böhm (Bild) bei der Bundestagswahl im September ins Rennen. Damit tritt im Wahlkreis 207 Ludwigshafen-Frankenthal erstmals ein Direktkandidat für diese Partei an. Die offizielle Bestätigung erfolgt am 30. Juli durch den Wahlausschuss. „Wir freuen uns alle, dass wir teilnehmen können und bekannter werden“, sagt er.

© LKR

Der 53-jährige Böhm ist 2015 in die Partei eingetreten, die damals noch ALFA hieß. Aktuell hat er das Amt des Landesschatzmeisters inne. Für ihn ist das Motto der LKR „Freiheit. Werte. Zukunft.“ insbesondere mit drei Punkten des Wahlprogramms in direkt umsetzbare Politik gefasst: Dabei setzt er auf unabhängige, faire und objektive Medien, eine besondere Verantwortung für Kinder und Eltern im Bereich Familie und Bildung sowie auf das Motto Fortschritt und Innovation statt Deindustrialisierung, wenn es um Klima und Umwelt geht.

Böhm lebt seit vielen Jahren in Ludwigshafen. Er arbeitet als Angestellter bei einem Softwarehersteller. Der 53-Jährige ist verheiratet und hat drei Kinder. jei