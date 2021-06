Linke setzen auf Ciccarello

Ludwigshafen. Die Linken in der Vorderpfalz schicken Liborio Ciccarello (Bild) bei der Bundestagswahl im September ins Rennen. Der 50 Jahre alte Psychologe aus Ludwigshafen wurde bei einer Mitgliederversammlung der Kreisverbände Ludwigshafen, Frankenthal und Rhein-Pfalz-Kreis mit zwölf Stimmen zum Direktkandidaten für den Wahlkreis 207 Ludwigshafen-Frankenthal gewählt, wie er dieser Redaktion bestätigte. Der einzige Gegenkandidat Andreas Klamm aus Neuhofen erhielt vier Stimmen.

AdUnit urban-intext1

Für sozial-ökologische Wende

Ciccarello, Vorsitzender der Linksfraktion in Ludwigshafen, will im Wahlkampf für eine sozial-ökologische Wende werben – „also für eine Wirtschaft, die sich primär an den Bedürfnissen der Menschen zu orientieren hat und nicht auf den Profit auf Kosten unserer Umwelt“, wie er ausführt. Daneben will er sich dafür einsetzen, dass die Schere zwischen Arm und Reich in der Gesellschaft kleiner wird statt größer. jei (Bild: Keiper)