Ludwigshafen. Die Linksfraktion hat mit Bedauern auf die Entscheidung der Verwaltung reagiert, dass ein Taxidienst für Senioren in der Pandemie aus Kostengründen nicht leistbar sei. Dass kein Geld vorhanden sei, sei eine reine Milchmädchenrechnung, so Fraktionschef Liborio Ciccarello. Denn nur drei Covid-Patienten mit schwerem Verlauf würden höhere Kosten verursachen als die Gesamtaufwendungen für ein dreimonatiges Ruftaxi-Angebot. Für die Finanzierung solle sich die Stadt an das Land oder an Firmen als Sponsoren wenden.