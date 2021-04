Linienbus muss ausweichen und beschädigt Verkehrsinsel

Ludwigshafen. Ein Linienbus in Ludwigshafen hat am Montagmorgen, gegen 5.20 Uhr, in der Bürgermeister-Grünzweig-Straße einem ausparkenden Fahrzeug ausweichen müssen, um eine Kollision zu vermeiden. Nach Angaben der Polizei fuhr der Bus deswegen über eine Verkehrsinsel und beschädigte dort ein Verkehrsschild. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro.

Der ausparkende Pkw verließ die Unfallstelle. Eine genaue Beschreibung oder das amtliche Kennzeichen des Wagens liegt derzeit nicht vor. Die Insassen des Linienbusses waren bei Verkehrsunfallaufnahme ebenfalls nicht mehr vor Ort. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/9632222 bei der Polizei zu melden.