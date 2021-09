Linie 10: RNV steuert nach

Ludwigshafen. In Friesenheim hat sich zuletzt der Ärger der Anwohner über die Begleiterscheinungen der Baustelle für die neue Linie 10 angestaut. Vor allem Bürgerinnen und Bürger aus der Kreuzstraße beschwerten sich über Nachlässigkeiten seitens des Bauträgers, die die Parksituation in dem Bereich unnötig verschärften. Aus diesem Grund haben sich die CDU-Ortsbeiräte Reinhard Herzog und Thorsten Ralle mit 14 Anwohnern getroffen und über die Probleme gesprochen. Im Anschluss seien diese im Beisein des Ortsvorstehers Günther Henkel an die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) herangetragen worden. Die Ärgernisse seien inzwischen beseitigt. So wurden in Seitenstraßen abgestellte Bauausrüstung entfernt, Wendebereiche zugunsten von Parkraum verkleinert und ein Parkplatz im Friesenpark eingerichtet. jei

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1