Linie 10 nimmt Hürde

Ludwigshafen. Die Rhein-Neckar Verkehr GmbH (RNV) und die Stadt Ludwigshafen können den Vollausbau der Linie 10 in der Hohenzollernstraße weiter vorantreiben. Am Montag hat nach den Ortsbeiräten Friesenheim und Nördliche Innenstadt auch der Bau- und Grundstücksausschuss einstimmig grünes Licht für das 44-Millionen-Euro-Projekt gegeben. Das Votum im Stadtrat am kommenden Montag ist damit nur noch Formsache.

Der nun beschlossene Komplettausbau der Linie 10 auf dem 1,7 Kilometer langen Abschnitt der Hohenzollernstraße sieht eine Erneuerung von Gleisen, Fahrbahn, Parkflächen und Gehwegen vor. Radfahrer sollen zumindest einen Schutzstreifen erhalten. Fünf Haltestellen werden barrierefrei. Nach den ursprünglichen Plänen hätte die Bahn einen eigenen Gleiskörper bekommen sollen. Nach einer Kostenexplosion auf 46 Millionen Euro bei schlechter Förderkulisse musste die Notbremse gezogen werden. Bei der jetzigen Alternative ist eine Zuwendung von 13,4 Millionen Euro zu erwarten.