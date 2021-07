Linie 10: Neue Gleise werden eingehoben - Straßensperrungen ab heute

Ludwigshafen. Der Ausbau der Linie 10 in Alt-Friesenheim schreitet derzeit im Bereich der Luitpold- und Kreuzstraße voran. Dabei stehen laut Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) die abschließenden Gleis- und Asphaltarbeiten in Bauphase 4 an. Auf einem Abschnitt zwischen der Friedrich-Profit-Straße und der Kreuzung Kreuzstraße/Luitpoldstraße werden ab Montag, 5. Juli, Gleise eingehoben, ausgerichtet und betoniert.

Im Anschluss werden ein neuer Straßenbelag und der Fugenverguss der in den Asphalt eingelassenen Gleise hergestellt. Von Montag, 12. Juli, bis Sonntag, 18. Juli, werden die Friedrich-Profit- und die Luitpoldstraße deshalb komplett für den Verkehr gesperrt. Eine Umleitung wird ausgeschildert.