Linie 10 macht Pause

Ludwigshafen. Noch bis einen Tag vor Heiligabend wird in Ludwigshafen-Friesenheim an der neuen Trasse für die Linie 10 gearbeitet. Zuletzt seien in der Kreuzstraße neue Gleise eingebaut worden, teilt die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) mit. Ab Donnerstag pausieren die Arbeiten dann für drei Wochen und werden am Montag, 10. Januar, fortgesetzt. Dann wird der letzte Abschnitt der Baumaßnahme in der Kreuzstraße beendet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Die neuen Gleise in der Kreuzstraße auf dem Abschnitt zwischen Friesen- und Sternstraße sind bereits in ihrem Gleisbett fixiert und eine erste Asphaltschicht ist aufgebracht“, heißt es in einer Mitteilung. Auch die neuen Gehsteige auf der westlichen Seite zwischen Friesen- und Sternstraße seien fertig. Die Arbeiten liegen laut RNV im Zeitplan.

Neue Fahrleitungsmasten

Nach der dreiwöchigen Pause wird das Vorhaben in der Kreuzstraße abgeschlossen. „Zudem werden im Übergangsbereich zu den Bestandsgleisen in der Hohenzollernstraße Vorbereitungen für den Bau neuer Fahrleitungsmaste getroffen“, kündigt das Verkehrsunternehmen an.

Dies sei notwendig, um im Zeitraum zwischen dem Abschluss der Maßnahme in Alt-Friesenheim und dem Baubeginn im nächsten Abschnitt in der Hohenzollernstraße den Betrieb der Linie 10 wieder aufzunehmen. Über die Umsetzung des Abschnitts in der Hohenzollernstraße entscheidet der Bau- und Grundstücksausschuss Ende Januar. jei

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2