Limitierte Sonderausgabe der "Ludwigshafen Box"

Ludwigshafen. Seit Mai verkauft die Ludwigshafener Kongress- und Marketinggesellschaft (Lukom) eine Präsentbox mit allerlei Spezialitäten aus der Chemiestadt. Diese „Ludwigshafen Box“ ist jetzt auch in einer limitierten Sonderausgabe erhältlich, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Alkohol und Wurst fehlen in dieser Box, dafür ist das neue Dubbeglas mit dem Aufdruck „Ludwigshafe – Door zur Palz“ enthalten. Die Sonderausgabe ist zum Preis von 30 Euro, statt der regulären 40 Euro über die Tourist-Information (Berliner Platz 1) erhältlich. Anfragen telefonisch unter 0621/5120-35 oder per E-Mail an tourist-info@lukom.com.

Wie ein Lukom-Sprecher auf Nachfrage sagte, habe es zuletzt vermehrt die Nachfrage nach der Box von Personen gegeben, die Vegetarier sind oder keinen Alkohol trinken. Nach einer größeren Anfrage dieser Art seien nicht alle Boxen abgenommen worden, weshalb es nun das Sonderangebot gebe.

Enthalten ist in der Box neben dem Dubbeglas ein Pfund der Pfälzer Spitze, eine Kaffeespezialität der Privat-Kaffee-Rösterei Mohrbacher. Das Unternehmen im Stadtteil Süd ist ein Traditionsbetrieb in der dritten Generation mit einer fast einhundertjährigen Geschichte. Acht Pralinen steuert Bäckermeister Andreas Seibold aus der Gartenstadt bei. Daneben ist ein broschiertes Fotobuch über Ludwigshafen enthalten, ebenso wie eine Broschüre in Pfälzer Mundart über „Die schennschde Egge vunn Ludwigshafe“. Auch eine Übersicht über Radtouren in und um Ludwigshafen sowie eine Postkarte sind beigelegt.