Lieferant angehalten

Ludwigshafen. Eine Streife der Autobahnpolizei Ruchheim hat am späten Dienstagabend auf der B 9 Richtung Speyer den Führerschein eines Essenslieferanten sichergestellt. Wie die Beamten am Mittwoch mitteilten, hielt die Streife den 20-jährigen Fahrer in Höhe Oggersheim an. Der Mann war dort gegen 22 Uhr in einem älteren Audi als Lieferant für ein lokales Restaurant unterwegs. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Polizisten fest, dass der ausländische Führerschein des Mannes zur Fahndung ausgeschrieben war. Wegen eines zurückliegenden Verstoßes hatte ihm die Polizei ein Fahrverbot verhängt. Außerdem konnte der Lieferant bei der Kontrolle keine Arbeitserlaubnis vorlegen, weshalb die Polizei eine Ermittlung wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz einleitete. Hierbei läuft das Ermittlungsverfahren auch gegen den Betreiber des Lieferdienstes.

Die Polizisten untersagten dem 20-Jährigen die Weiterfahrt, behielten den Führerschein ein und erhoben einen dreistelligen Geldbetrag als Sicherheitsleistung. Das bestellte Essen des lokalen Restaurants habe der 20-jährige Fahrer laut Polizei aber noch rechtzeitig vor der Verkehrskontrolle ausliefern können. vs