Lichter strahlen noch bis Samstag

Ludwigshafen. Der TWL-Lichterzauber in der Ludwigshafener Innenstadt und am Rheinufer leuchtet noch bis einschließlich kommenden Samstag. Das teilte die Ludwigshafener Kongress- und Marketinggesellschaft (Lukom) mit. Das Projekt des Marketingvereins und den Technischen Werken als Sponsor erfreue sich ungebrochen hoher Beliebtheit. „Wir freuen uns, dass der TWL-Lichterzauber auch in diesem Jahr wieder unzählige Augen zum Strahlen brachte. Gerade in diesen unruhigen Zeiten sind wir froh, dass mit diesem wunderschönen Projekt nicht zuletzt so manche besinnliche Akzente für einen entspannten Aufenthalt in der Innenstadt und am Rheinufer gesetzt werden können“, sagt Lukom-Geschäftsführer Christoph Keimes.

450 Impressionen bei Instagram

Markante Publikumslieblinge seien der weithin leuchtende Schriftzug „I Love LU“ und die gigantische Kugel am Rheinufer, die besonders begehrte Motive für Selfies, Fotos und Videos waren. Diese Kulissen haben laut Lukom auch am häufigsten den Weg in die unterschiedlichen Sozialen Medien gefunden. So wurden rund 450 Lichterzauber-Impressionen allein auf der Plattform Instagram gesichtet. „Auch auf Facebook ist der TWL-Lichterzauber anzutreffen, oftmals mit dem Hashtag #twllichterzauber verknüpft“, heißt es in der Mitteilung.

„I Love LU“ – ein beliebtes Motiv des Lichterzaubers am Rheinufer. © Lukom

Die Lichtdecke wurde im vergangenen Jahr erstmals über dem Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Platz aufgestellt und sorgte dort für eine besinnliche Atmosphäre. Auch nach der Schließung des Budendorfs und dem Abbau der Hütten sorgen die Lichterketten noch für eine stimmungsvolle Aufwertung des Areals. Der Lichterschlitten ist in diesem Winter in der Bismarckstraße vor dem Firmensitz der TWL aufgestellt. Die technische Umsetzung des Projekts übernahm das Unternehmen Sonic Audio. red/jei

