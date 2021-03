Ludwigshafen. Rund um den Globus gehen am Samstag um 20.30 Uhr für eine Stunde die Lichter aus. Anlass ist die Earth Hour, eine weltweite Aktion, um auf Klima- und Umweltschutz aufmerksam zu machen. Auch Ludwigshafen setzt in diesem Jahr wieder ein Zeichen, indem die Beleuchtung der Pylonbrücke bereits am Freitag ausgeschaltet wurde. „Nur wenn wir die Klimakrise gemeinsam bekämpfen, können wir unsere Arten und die biologische Vielfalt schützen. Jeder Einzelne hat die Möglichkeit, symbolisch ein Zeichen für den Klimaschutz zu setzen“, so Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt. Bürger sind aufgerufen, Lichter, Fernseher, Laptops oder Smartphones für eine Stunde abzuschalten.

Auch das Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk (GML) ist wieder dabei. Am Kraftwerk werden alle Lichter ausgeschaltet, die nicht für den Betrieb notwendig sind. jei