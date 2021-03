Ludwigshafen. Zu einer Online-Lesung mit der Krimiautorin Kirsten Sawatzki laden die CDU-Frauenunion und der Ortsverband Mitte/Nord/Hemshof in Kooperation mit dem Frauenhaus Ludwigshafen für Samstag, 20. März, 19 Uhr, ein. Sawatzki liest aus ihrem neuen Thriller „Die Komplizen des Todes“. Ein Einwahllink kann per Mail an geschaeftsstelle@cdu-lu.de angefordert werden.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar (Mannheimer Morgen) Mehr erfahren