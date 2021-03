Ludwigshafen. Die Verwaltung will grundsätzlich Lernarbeitsplätze für Schüler in städtischen Gebäuden oder Einrichtungen bereitstellen. Dies erklärte Bürgermeisterin Cornelia Reifenberg (CDU) auf einen Antrag der Grünen im Rat im Hauptausschuss. Ein konkretes Angebot konnte die Dezernentin allerdings nicht machen. „Vor allem für Jugendliche ab den achten Klassen haben sich die Probleme durch die Pandemie verschärft“, schilderte Fraktionsvorsitzende Monika Kleinschnitger die Situation. „Viele hatten bislang die Stadtbibliothek als Lernort genutzt, die dafür weiterhin geschlossen ist. Die Not ist groß.“

Die Dezernentin räumte ein, dass Rückzugsräume für Schüler fehlen. Zwei weiterführende Schulen hätten freie Kapazitäten gemeldet. Wenn die Kultur- und Jugendeinrichtungen wieder öffnen, könne man „etwas stricken“, so Reifenberg. Das Angebot in der Volkshochschule ist laut Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD) indes überschaubar, dort seien neun Plätze möglich. ott