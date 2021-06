Ludwigshafen. Das Kinderzukunftsdiplom kehrt in diesem Sommer zurück nach Ludwigshafen und damit ein kostenfreies außerschulisches Bildungsangebot für alle Acht- bis Zwölfjährigen in der Stadt. Von Juli bis September sind nach Angaben der Initiative Lokale Agenda 21 (ILA) insgesamt 29 Veranstaltungen geplant. „Es ist ein besonderes Programm, ein Schritt zurück zur Normalität – außerschulische Bildung in Präsenz mit viel Spaß für die teilnehmenden Kinder“, heißt es in einer Mitteilung. Alle Mitveranstalter würden sich große Mühe geben, um Risiken zu minimieren und Hygienevorschriften einzuhalten. Neu ist die Webseite www.kinderzukunftsdiplom.de, über die alle Anmeldungen für die Veranstaltungen laufen. Zudem werden in der Stadt an verschiedenen Stellen Info-Flyer ausgelegt.

Beim Kinderzukunftsdiplom kommen neugierige Jungen und Mädchen auf ihre Kosten. Wo schläft nachts die Straßenbahn? Ist das Reh die Frau vom Hirsch? Wie kann aus Müll einzigartige Kunst werden? Mit Fragen dieser Art beschäftigen sich die zahlreichen Projekte. Die Schwerpunkte liegen dabei auf Umwelt- und Naturschutzthemen. Das erste Kinderzukunftsdiplom gab es in Ludwigshafen 2009.