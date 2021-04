Ludwigshafen. Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag in Ludwigshafen bei mindestens 20 Autos die Lenkräder ausgebaut. Alle Fahrzeuge, die aufgebrochen worden waren, parkten zum Tatzeitpunkt in einer Tiefgarage in der Philipp-Scheidemann-Straße, teilte die Polizei mit. Es handelte sich jeweils um Fahrzeuge der Marke Mercedes-Benz. Die Schadenshöhe stand zunächst nicht fest.

AdUnit urban-intext1

Zeugen melden sich unter der Telefonnummer 0621/963-2773 bei der Polizei.