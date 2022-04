Lektüre nimmt Parkinsel in den Blick

Ludwigshafen. „Vom Mundenheimer Wäldchen zum Stadtpark – Eine kleine Geschichte der Ludwigshafener Parkinsel“ lautet der Titel eines neuen Buches, das erschienen ist. Geschrieben haben es Rechtsanwalt Martin Wegner und Immobilienmakler Georg Kuthan, wie sie selbst sagen „allein aus Liebe zur Stadt und dem Stadtteil“. Im Werk geht es um die Geschichte der Parkinsel. Das Besondere an der Veröffentlichung: Als Ostergeschenk wird das Buch kostenlos an die Bürger verteilt.

Die beiden Männer sind, wie sie selbst betonen, von der Schönheit und Leistungsfähigkeit ihrer Heimatstadt überzeugt. Rechtsanwalt Wegner wohnt auf der Parkinsel, Immobilienmakler Kuthan lebt in der Gartenstadt. Im Gespräch waren die beiden Wahl-Ludwigshafener überrascht, dass es noch kein Buch über die schönsten Ecken der Chemiestadt gibt und machten sich deshalb selbst an die Arbeit, ein Buch darüber zu schreiben. Unterstützt wurden sie bei ihrem Vorhaben von Historikerin Julia Kratz und Stadtarchivar Klaus Becker. Das Buch wurde neben viel Text auf den 64 Seiten Inhalt auch mit viel Liebe zum Detail und Illustrationen gestaltet. Das Werk wurde im Llux-Verlag lektoriert und dort auch herausgegeben.

Martin Wegner (l.) und Georg Kuthan mit Buch vor der Pegeluhr. © Privat

„Das Buch ist zunächst in einer Auflage von wenigen Hundert Stück gedruckt worden – als exklusives Geschenk an die Parkinsulaner“, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung des Rechtsanwalts und Immobilienmaklers. Nicht an die Bürger verteilte Exemplare würden nachträglich nicht im Buchhandel erhältlich sein, informiert das Autoren-Duo weiter. Stattdessen werden diese Bücher gegen eine Spende und nach Voranmeldung in der Kanzlei (Bismarckstraße 91) von Rechtsanwalt Wegner oder im Büro von Immobilienmakler Kuthan (Hohenzollernstraße 62) herausgegeben. Dabei ist für das Buch eine Spende von mindestens 15 Euro veranschlagt. Die gesammelten Spendengelder kommen dem Verein Kultur Rhein-Neckar zugute. Dieser organisiert jedes Jahr die Planungen des „Inselsommers“ auf der Parkinsel.

An Historie erinnern

Inhaltlich haben die Autoren verschiedene Geschichten gesammelt. Darunter Erzählungen zum ehemals als Mundenheimer Wäldchen bekannten Gebiet, das durch die Rheinbegradigung und den Bau des Luitpoldhafens entstand, schreiben die Männer in der Pressemitteilung. Historisch wird es mit Informationen über das Rheinstrandbad und dem Parkfest, bevor dieses in den Ebertpark umzog. Das Ergebnis der vielen Recherchen zum Stadtteil haben der Anwalt und Makler in ihrem Buch zusammengetragen.