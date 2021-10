Ludwigshafen. Noch immer sind 468 Menschen in Ludwigshafen akut mit dem Coronavirus infiziert. Das hat das Landesuntersuchungsamt am Sonntag gemeldet. Landesweit sind 3,3 Prozent der Intensivbetten mit Covid-19-Erkrankten belegt. 337 Einwohner sind seit Beginn der Pandemie nach einer Infektion mit dem Virus gestorben. Der Inzidenzwert betrug am Sonntag 77,7. Die Zahl der Infizierten stieg leicht an. miro

