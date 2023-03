Landeswettbewerb „Jugend forscht“: Diese Projekte haben Schüler aus der Region vorgestellt

Ludwigshafen. Wie lange sollte man lüften, damit sich kein Schimmel bildet? Jonathan Gärtner kennt die Antwort: Der 17-jährige Abiturient des Theodor-Heuss-Gymnasiums Ludwigshafen hat eine App entworfen, die ihren Nutzerinnen und Nutzern berechnet, wie lange sie ihre Räume lüften sollten. Dafür braucht es nur wenige Angaben: die Fläche der Fenster, das Raumvolumen sowie die Koordinaten des Standorts.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Mithilfe eines mathematischen Modells, das ich entwickelt habe, wird die optimale Lüftungszeit berechnet. Die Daten dafür habe ich bei mir zuhause gesammelt“, erklärt Gärtner sein Vorgehen. Das Projekt hat er im Rahmen einer Besonderen Lernleistung (BLL) für seine Abiturprüfung gestartet und im Anschluss weiterentwickelt. Nun nimmt er damit beim 58. Landeswettbewerb „Jugend forscht“ teil - und belegt den dritten Platz in der Sonderkategorie „Beste interdisziplinäre Arbeit“.

Bundesfinale findet im Mai statt

Die Siegerinnen und Sieger aller Fachgebiete sind am Donnerstag im Feierabendhaus der BASF verkündet worden. „Fast 800 rheinland-pfälzische Schülerinnen und Schüler haben sich beworben - und 55 von ihnen präsentieren heute ihre Ideen“, erläutert Detlef Kratz, Leiter der globalen Forschung bei BASF. Insgesamt 36 Projekte haben die Teilnehmenden in den Fachgebieten Arbeitswelt, Biologie, Chemie, Geo- und Raumwissenschaften, Mathematik/Informatik, Physik und Technik vorgestellt. Die Erstplatzierten jedes Gebiets sowie der „Besten interdisziplinären Arbeit“ fahren im Mai zum Bundesfinale nach Bremen.

Die Erstplatzierten in den jeweiligen Fachgebieten Arbeitswelt: Christian Maidhof : „Kommunale Kommunikation neu gedacht - Die Dorfapp (MeinDorfNet)“, Stefan-George-Gymnasium, Bingen

Christian : „Kommunale Kommunikation neu gedacht - Die Dorfapp (MeinDorfNet)“, Stefan-George-Gymnasium, Bingen Biologie: Julian Hoidn : „Protein aus Plastikmüll - Biokonversion von Kunststoffabfällen durch Wachsmottenlarven “, Mons-Tabor-Gymnasium, Montabaur

: „Protein aus - von durch “, Mons-Tabor-Gymnasium, Chemie: Nike Remde und Maike Zöllner : „ Aluminium als Antitranspirant - Ist es das Risiko wert?“, Cusanus-Gymnasium, Wittlich

und : „ als Antitranspirant - Ist es das Risiko wert?“, Cusanus-Gymnasium, Geo- und Raumwissenschaften: Matthis Straßer und Daniel Schröder : „Untersuchung von Wassermäandern“, Burg Gymnasium, Kaiserslautern

und : „Untersuchung von Wassermäandern“, Burg Gymnasium, Mathematik/Informatik: Raphael Gaedtke : „Algorithmische Bewertung von ÖPNV-Netzen“, Hohenstaufen-Gymnasium, Kaiserslautern

: „Algorithmische Bewertung von ÖPNV-Netzen“, Hohenstaufen-Gymnasium, Physik: Maximilian Alt : „Ermittlung der Hubble-Konstante durch 1A-Supernovae“, Privates Johannes-Gymnasium, Lahnstein

: „Ermittlung der Hubble-Konstante durch 1A-Supernovae“, Privates Johannes-Gymnasium, Technik: Benedikt Sebastian Eberle : „Der Treppenstufensteigendestaubsaugerroboter aus dem 3D-Drucker “, Privates Johannes-Gymnasium, Lahnstein

: „Der Treppenstufensteigendestaubsaugerroboter aus dem “, Privates Johannes-Gymnasium, Beste interdisziplinäre Arbeit: Lina Ruhfus-Hartmann und Jan Heinemann : „SnakE - Kühlsystem zur erleichterten Kühlung von Hochvoltspeichern in E-Fahrzeugen“, Gymnasium im Kannenbäckerland, Höhr-Grenzhausen, und Technische Universität, Darmstadt

Bildungsministerin freut sich: Viele Mädchen beim Wettbewerb dabei

„Ich bin beeindruckt von der Komplexität der Ideen. Viele erleichtern uns den Alltag und sind zudem umweltfreundlich“, lobt Kratz. Stefanie Hubig, Bildungsministerin des Landes Rheinland-Pfalz, freut sich insbesondere über den hohen Anteil an Teilnehmerinnen. „Es sind fast so viele Mädchen wie Jungs dabei.“ Dies sei eine positive Entwicklung, denn: „Wir brauchen dringend mehr Frauen in den MINT-Berufen.“

Gleich zwei der Projekte im Landeswettbewerb stammen aus Frankenthal: Ben Hibinger vom Albert-Einstein-Gymnasium hat sich mit der Herstellung von synthetischen Opalen und Rubinen beschäftigt. „Als Mineraliensammler hat mich das Farbenspiel schon immer fasziniert. Also dachte ich mir: Das muss man doch auch selbst herstellen können - und habe es gemacht“, erklärt der 15-Jährige, der mit seiner Idee den zweiten Platz im Fachgebiet Chemie belegt.

Philip Memmer und Sarah Bader vom Frankenthaler Karolinen-Gymnasium interessieren sich für das mögliche Vorkommen von Mikroplastik in Bienenstöcken. © Jessica Scholich

Philip Memmer und Sarah Bader vom Frankenthaler Karolinen-Gymnasium haben untersucht, ob sie innerhalb eines Bienenstocks Mikroplastik nachweisen können. Dabei haben die 16- und der 17-Jährige Fasern in Bienenstöcken entdeckt, „bei denen es sich höchstwahrscheinlich um Mikroplastik handelt“, so Bader. Zudem zeige ein Vergleich von Bienenstöcken in Land- und Stadtgebieten, dass der Anteil an Fasern in Letzteren höher ist. „Das erklären wir uns durch die Straßennähe der Bienenstöcke“, sagt Memmer. Das nächste Ziel der beiden Jungforscher ist es, ein mögliches Vorkommen von Mikroplastik im Endprodukt - also im Honig - zu untersuchen. Zunächst können sie sich aber freuen: Sie belegen den zweiten Platz im Gebiet Geo- und Raumwissenschaften.

Kunststoffe im 3D-Drucker und nachhaltiger Strom

Auch das Gauß-Gymnasium Worms ist bei „Jugend forscht“ vertreten. Der zweite Platz in Physik geht an Jan Wegener: Der 19-Jährige hat eigene Maschinen hergestellt, mit denen er Kunststoffe, die in 3D-Druckern verwendet werden, miteinander vergleicht. „Dabei hat mich besonders interessiert, ob recycelter Kunststoff schlechter ist als herkömmlicher“, erklärt er.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel „Jugend forscht“ "Jugend forscht" in Mannheim: Maschine füttert Fische elf Tage lang automatisch Mehr erfahren

Ohne Platzierung bleibt die Idee von den Wormser Schülern Baran-Kaan Mansur und Elias Schneider. Die zwei 15-Jährigen haben eine „Immergrün-Zelle“ entwickelt, mit der Strom aus Pflanzen generiert werden kann. „Wir sehen darin die Zukunft von nachhaltig produziertem Strom“, erklären die Beiden. Und sie sind noch nicht am Ziel: „Wir möchten etwas entwickeln, das die Welt verbessern kann.“