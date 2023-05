Landesregierung kündigt Hilfen an

Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat der in die Schlagzeilen geratenen Ludwigshafener Gräfenauschule weitere Unterstützung versprochen. Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) kündigte am Donnerstag im Bildungsausschuss des Mainzer Landtags an, der Standort solle Teil eines geplanten Pilotprojekts zum Aufbau sogenannter Familiengrundschulzentren werden. Dort soll es neben dem eigentlichen Schulunterricht auch Angebote bis hin zu Sprachkursen für Eltern geben.

Kinder sprechen kaum Deutsch

Die in einem Brennpunktviertel gelegene Gräfenauschule war vor einigen Wochen in den Fokus geraten, nachdem die Schulleiterin bekanntgegeben hatte, dass voraussichtlich 40 der 126 Erstklässler das Schuljahr wiederholen müssten. Ursache des Problems sei unter anderem, dass viele Kinder bei der Einschulung kaum Deutsch sprechen könnten. Die drei Oppositionsfraktionen CDU, AfD und Freie Wähler hatten unabhängig Berichtsanträge für den Landtagsausschuss gestellt.

Hubig und der Präsident der Aufsichtsbehörde ADD, Thomas Linnertz, traten während der Sitzung dem Eindruck entgegen, die Probleme an der Schule seien dem Land bislang unbekannt gewesen. „Wir haben schon Maßnahmen ergriffen“, erklärte Hubig. So verfüge die Gräfenauschule bereits heute über 5,5 Vollzeitstellen allein für Deutsch-Förderunterricht und eine eigene Schulsozialarbeiterin. Zudem sei sie Teil eines Netzwerks von Brennpunktschulen und erhalte dadurch unter anderem ein spezielles Zusatzbudget. Für die Schulleitung gebe es überdies auch spezielle Coaching-Angebote.

Zuwanderer-Klassen nicht geplant

Forderungen der Opposition nach einem verpflichtenden Vorschuljahr und separaten Zuwandererklassen für Kinder ohne ausreichende Deutsch-Kenntnisse erteilte die Ministerin erneut eine klare Absage. Das Land werde an der bisherigen Praxis festhalten, alle Kinder von Anfang an einer Regelklasse zuzuweisen, aber ihnen je nach Bedarf anstelle des Fachunterrichts bis zu 20 Wochenstunden Deutschunterricht anzubieten.

Ministerin Stefanie Hubig kündigte allerdings an, dass es bei Kindergarten-Kindern zu einem früheren Zeitpunkt als bisher eine Sprachstandserhebung geben solle, um bei Bedarf schneller mit Fördermaßnahmen zu beginnen.

Viele Kinder mit Sprachdefiziten hätten vor der Einschulung jedoch gar keinen Kindergarten besucht, räumte die zuständige Ministerin ein. Dies liege auch auch an den Entwicklung bei der Zuwanderung, auf die das Land Rheinland-Pfalz kaum Einfluss habe. So könnten alle EU-Bürger schließlich frei ihren Wohnort wählen, viele Eltern kämen nur vorübergehend mit ihren Kindern nach Deutschland. „Das ist auch Teil des Problems, dass es keine Kontinuität gibt in deren Leben“, sagte Hubig. epd