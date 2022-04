Landesimpfzentrum zieht ab 16. Mai ins Foyer des Pfalzbaus

Ludwigshafen. Das Ludwigshafener Impfzentrum zieht zum 16. Mai von der Walzmühle in seine neuen Räumlichkeiten in den Pfalzbau um. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, sprachen sich die Stadtratsmitglieder am Montagabend einstimmig dafür aus, dass einen entsprechenden Vertrag mit der LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft abgeschlossen wird, um weiterhin ein Impfzentrum in zentraler Lage im Stadtgebiet betreiben zu können.

Das Foyer und die Seminarräume des Pfalzbaus bieten für das Landesimpfzentrum insgesamt etwa 1000 Quadratmeter Fläche. An diesem neuen Standort kann die Stadt Ludwigshafen bis zu drei Impfstraßen betreiben, in denen jeweils täglich rund 250 Corona-Schutzimpfungen erfolgen können. Die Öffnungszeiten entsprechen den bisherigen in der Walzmühle, das Impfzentrum ist damit montags bis freitags von 13 bis 17 Uhr offen. Derzeit sind dort neben geplanten Impfterminen auch Impfungen – egal ob Erst-, Zweit-, Booster- oder Viertimpfung – ohne vorherige Anmeldung möglich. Der Eingang befindet sich an der östlichen Fensterfront, die über den Theaterplatz erreichbar ist.