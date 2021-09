Lage bleibt undramatisch

Ludwigshafen. Die Anzahl der Corona-Infektionen in einer Woche pro 100 000 Einwohner ist inzwischen seit knapp einer Woche leicht rückläufig. Völlig unproblematisch ist darüber hinaus die Lage in den Ludwigshafener Kliniken. Vergangene Woche waren im Klinikum 20 Personen im Alter zwischen 36 und 63 in Behandlung. Seit dem 12. August ist in Ludwigshafen kein Mensch mehr an oder mit Corona gestorben. 336 Todesfälle, die mit Corona in Zusammenhang stehen, gab es insgesamt in Ludwigshafen. Ab dieser Woche stellt das Landesuntersuchungsamt auch Inzidenzwerte zu den Krankenhauspatienten zur Verfügung. Damit ist leichter ablesbar, wie belastet die Intensivstationen sind. sal

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1