Lage bleibt entspannt

Ludwigshafen. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen ist erneut gesunken und liegt jetzt bei 137,3 Infizierten pro 100 000 Einwohner. Minimal gestiegen ist die Anzahl derer die in der vergangenen Woche ins Krankenhaus gekommen sind. 2,9 pro 100 000 Einwohner. Auf den Intensivstationen sinkt der Anteil der Covid-19-Patienten jedoch minimal. Ludwigshafen hat derzeit etwas mehr als 173 000 Einwohner und liegt bezüglich der Inzidenzen auf dem vierten Rang in Rheinland-Pfalz. Während der Pandemie sind in der Stadt 336 Menschen im Zusammenhang mit Corona gestorben – zuletzt am 12. August. sal

