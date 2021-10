Ladendiebstahl und weitere Taten führen zur Festnahme

Ludwigshafen. Ein 25-jähriger, wohnsitzloser Mann hat am Freitagnachmittag in einem Supermarkt in Ludwigshafen Lebensmittel im Wert von zwei Euro gestohlen. Nach Angaben der Polizei wurde er dabei von einem Mitarbeiter beobachtet. Da durch die hinzugerufene Polizei bei dem Mann ein Taschenmesser aufgefunden wurde, muss der 25-Jährige sich nun sogar wegen Diebstahls mit Waffen verantworten.

Zusätzlich wurden bei ihm Gegenstände aufgefunden, die am gleichen Tag bei einem Taschendiebstahl in einer Ludwigshafener Bäckereifiliale entwendet wurden. Zu guter Letzt konnte er als Tatverdächtiger eines weiteren, versuchten Taschendiebstahls ermittelt werden, bei dem er am Morgen einer älteren Dame in die Handtasche griff, was diese aber bemerkte. Aufgrund der Vielzahl der Taten wurde der Tatverdächtige festgenommen und wird heute dem Haftrichter vorgeführt.