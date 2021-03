Ludwigshafen. Ein 28-jähriger Ladendieb ist am Montag, nachdem er aus einem Ludwigshafener Baumarkt in der Oderstraße Netzwerkstecker gestohlen hatte, auf einer Polizeidienstelle gelandet. Gegen 14.20 Uhr beobachtete der Ladendetektiv, wie der 28-Jährige Netzwerkstecker in seine Jackentasche steckte und am Kassenbereich ohne zu bezahlen vorbeiging.

Der Ladendetektiv stellte den Dieb, der daraufhin versuchte zu flüchten. Der Detektiv war schneller und hielt den 28-Jährigen fest, bis die Polizei eintraf. Da der Kriminelle weder Ausweisdokumente dabei hatte, noch Angaben zur seinen Personalien machen wollte, wurde er zu einer Polizeidienstelle gebracht, wo die Personalien ermittelt wurden. Den 28-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahl.