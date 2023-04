Ladendieb in Ludwigshafen wehrt sich gegen Mitarbeiter - Festnahme

Ludwigshafen. Ein Ladendieb in Ludwigshafen muss sich nun wegen räuberischen Diebstahls verantworten. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, steckte der 45-Jährige in einem Supermarkt drei Flaschen Alkohol in seinen Rucksack und wollte das Geschäft verlassen, ohne zu bezahlen.

Als ein 21-jähriger Mitarbeiter ihn aufhalten wollte, wurde dieser von dem 45-Jährigen gewaltsam weggestoßen. Trotzdem konnte der Mitarbeiter den Mann, bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, konnte der Beschuldigte die Dienststelle wieder verlassen