Ludwigshafen. Ein 35-jähriger Ladendieb hat einen Marktmitarbeiter geschlagen und Polizisten attackiert. Nach Behördenangaben hatte der Mann am Donnerstag gegen 17 Uhr in einem Drogeriemarkt am Rathausplatz Parfüm im Gesamtwert von mehr als 500 Euro gestohlen. Als er von einem Angestellten erwischt wurde, flüchtete der 35-Jährige. Der Angestellte verfolgte den Dieb und stellte ihn. Dieser gab aber nicht so leicht auf und schlug seinem Verfolger ins Gesicht. Die Polizei nahm den 35-Jährigen fest. Dagegen wehrte sich der Mann und trat in Richtung der Beamten. Diese blieben unverletzt. Der Dieb wurde in Gewahrsam genommen. ott