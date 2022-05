Ladendetektiv erwischt drei Diebe an einem Tag

Ludwigshafen. Ein Ladendetektiv hat in Ludwigshafen innerhalb eines Tages drei mutmaßliche Diebe in einem Drogeriemarkt gefasst. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, stellte der Detektiv am Montag zunächst einen 24-Jährigen, der fünf Parfümflaschen stehlen wollte. Knapp eine halbe Stunde später traf er auf einen 21-jährigen Mann, der ein Parfüm sowie zwei Uhren einfach so eingepackt haben soll. Während der Verdächtige auf die Polizei warten musste, soll er demnach eine Angestellte des Geschäfts beleidigt haben. Ihn erwarten mehrere Strafanzeigen.

Der Ladendetektiv fasste am Nachmittag zudem einen Dieb, der zwei Parfümflakons eingesteckt haben soll. Weil der Detektiv den dritten Ladendieb aus anderen Bildern der Überwachungskamera wiedererkannt habe, seien dem 21-Jährigen zwei weitere Diebstähle zugeordnet worden.