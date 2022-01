Ludwigshafen/Mannheim. Die Auffahrt Heinigstraße in Richtung Mannheim ist am Donnerstagnachmittag kurzfristig gesperrt worden. Wie die Stadt Ludwigshafen am Donnerstag mitteilte, wurden im Rahmen der für Mittwoch, 12. Januar, bis Freitag, 14. Januar, angekündigten Brückenprüfung der Hochstraße Nord am Gesims im Bereich der Dehnfugen kleinere lose Betonflächen festgestellt. Zur Entfernung des Betons musste die Auffahrt bis etwa 16.30 Uhr kurzfristig gesperrt werden.

