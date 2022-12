Kupferdiebe auf Werksgelände der BASF in Ludwigshafen ertappt

Ludwigshafen. Kupferdiebe hat der Werkschutz der BASF bei einer Ausfahrtskontrolle am Freitagmittag in Ludwigshafen ertappt. Nach Angaben der Polizei konnten in einem Transporter über 30 Kupferkabelstücke, knapp 20 Kupferstangen, ein Elektromotor sowie Werkzeug sichergestellt werden. Das Diebesgut war unter dem Beifahrersitz, im Handschuhfach sowie in der Innenverkleidung versteckt.

Bei Eintreffen der eingesetzten Beamten waren bereits zwei der vier Fahrzeuginsassen flüchtig. Zwei Männer im Alter von 26 und 31 Jahren konnten vor Ort unmittelbar festgenommen werden. Die beiden flüchtigen Männer im Alter von 37 und 54 Jahren konnten im Nachgang in Mannheim aufgegriffen werden. Bei ihnen wurden weitere Kabelreste, Sägeblätter sowie insgesamt 4500 Euro Bargeld aufgefunden werden. Eine genaue Schadenshöhe konnte bislang noch nicht beziffert werden.