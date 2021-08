Kunstausstellung als Drive-in in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Das „Buero für angewandten Realismus“ hat sich eine Kunstausstellung der besonderen Art überlegt. Am Sonntag, 8. August, gibt es auf dem Parkplatz hinter dem Kunsthaus Umspannwerk, Raschigstraße 19a, einen Art Drive-in. Von 13 bis 19 Uhr können Kunstliebhaber mit dem Auto, Fahrrad oder auch zu Fuß die Ausstellung erkunden. „Das Art Drive-in versteht sich als experimentelle Veranstaltung im Niemandsland zwischen Ausstellung, Galerie und Kunstmesse“, heißt es noch recht geheimnisvoll in der Pressemitteilung der Kulturschaffenden. Auch Staatssekretär David Profit vom Ministerium für Familie, Frauen, Kultur, Integration und Verbraucherschutz ist am Sonntag ab 13 Uhr vor Ort zu Besuch, um mit den Künstlern ins Gespräch zu kommen. Die Ausstellung ist Teil des Programms zum Ludwigshafener Kultursommer.

