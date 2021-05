Kunst von Katja Aufleger in Ludwigshafen Gefahr und Schönheit

Ludwigshafen. Wie häufig ist der erste Raum im Erdgeschoss der Rudolf-Scharpf-Galerie wie eine Quintessenz zu lesen – jetzt wie eine Zusammenfassung der künstlerischen Aussage von Katja Aufleger. Auf einem weißen Sockel stehen mit unterschiedlichen Flüssigkeiten gefüllte Glasgefäße. Sowohl die Art der Behälter als auch die sich darin befindlichen Stoffe sind völlig rätselhaft. Mit Hilfe des Titels „Bang!“ (2016), aber auch durch wichtige Informationen vorneweg erschließt sich das Kunstwerk: In den Gläsern befinden sich Flüssigkeiten, die zusammengemischt eine Explosion auslösen könnten.

„Sirens“ nennt Katja Aufleger diese Arbeit. © Aufleger/Wilhelm-Hack-Museum

Aber gleichfalls wird deutlich, dass das Werk mehrschichtig zu lesen ist: Schöne mundgeblasene Glaskolben stehen äußerst kippelig auf dem Sockel, jeden Moment könnten sie umfallen und uns mit einer Explosion überziehen. Sie lassen aber auch ungewöhnliche Blicke zu, die uns verzaubern und der reinen Kunst sehr nahe bringen!

Vielfach ausgezeichnet

Katja Aufleger wurde 1983 in Oldenburg geboren, studierte an der Hochschule für bildende Künste in Hamburg, hatte schon etliche Ausstellungen in nah und fern, erhielt viele Preise, wird von zwei Galerien vertreten und lebt heute in Berlin. Der Titel der Ausstellung „Schwindelerregende Höhen“ macht gleich das Fenster auf zu den Themen der Arbeiten Auflegers, die zwischen Gefahr und Schönheit, Gewalt und Sanftheit, zwischen Kraft und Zerstörung reizvoll pendeln.

Im ersten Stock erwarten uns dann Glasgefäße, die an Orgelpfeifen erinnern, die mit Luft gefüllt werden und unbekannte Geräusche von sich geben. Die konzeptuell ausgerichtete Künstlerin hat in Katar Wanderdünen beobachtet, deren Sound sie hier aufgreift, wie sie auch den Quarzsand der Wüste für die Produktion der Glasgefäße benutzt. Durch die Informationen verdichten sich die Eindrücke, aber gleichzeitig wirkt auch die reine Ästhetik des Lichts, der Spiegelungen auf dem Glas, die so weitere Rezeptionsmöglichkeiten schenken. Eine zusätzliche gibt der Titel „Sirens“: In der griechischen Mythologie wurden Seeleute durch den Gesang der Sirenen in unsichere Gewässer gelockt, da der zauberhafte Klang dieser Mischwesen ihnen den Orientierungssinn raubte. Und ganz ähnlich ist der Klang von Wanderdünen...

360 Grad-Rundgang

Weitere Werke beschäftigen sich mit ungewöhnlichen Molotowcocktails aus Parfüm oder sind heftige, weil sehr spannungshaltige Installationen aus Boxhandschuhen und Plastikrohren; ganz großartig auch die sanfte Arbeit „Parallel Lines Intersecting in Infinity“, die sich an unserem Herzschlag orientiert und gleichzeitig das titelgebende mathematische Phänomen zeigt – beziehungsweise auch nicht zeigt. Schon klar, dass auch das Video mit dem Titel „Love Affair“ wieder sehr bösartig ist... Wärmste Empfehlung für diese Ausstellung! (Rudolf-Scharpf-Galerie, Hemshofstr. 54, bis 22. August. Wegen Corona bleibt die Galerie noch geschlossen, es gibt in Kürze online einen 360 Grad-Rundgang unter wilhelmhack.museum.de)