Eine sehr ungewöhnliche und na-türlich coronagemäße Kunstmaß-nahme fand am Sonntag in Ludwigshafen statt: Hinter dem Atelierhaus im Umspannwerk in der Raschigstraße liegt ein romantischer Parkplatz, mit Blumen verziert und an den Friedhof grenzend. Hierher lud das Buero für angewandten Realismus zum Art Drive In ein. Mit dem Auto, dem Segway, dem Fahrrad, aber auch zu Fuß konnten viele

...