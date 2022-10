Kunde greift Tankwart in Ludwigshafen körperlich an

Ludwigshafen. Ein Mitarbeiter einer Tankstelle in der Ludwigshafener Mundenheimer Straße ist am Donnerstag von einem Kunden angegriffen worden. Der 36-Jährige empfand die Reihenfolge in welcher der Tankwart die Kunden abkassierte als ungerecht, berichtet die Polizei. Er beklagte sich lautstark, zerbrach Gegenstände und bewarf den Kassierer mit Kleingeld, sodass er im Gesicht verletzt wurde. Der 36-Jährige fuhr schließlich mit dem Auto davon. Erst kurze Zeit später konnten die Beamtinnen und Beamten den Mann kontrollieren, der sich sehr unkooperativ zeigte und die Polizeikräfte mit seinem Handy filmte. Nach Sicherstellung des Handys und Aufnahme seiner Personalien durfte er weiterfahren. Der 36-Jährige muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung und Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes verantworten.

