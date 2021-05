Ludwigshafen. Am Montagvormittag hat ein Kunde in einer Tankstelle in Ludwigshafen geholfen, einen Ladendieb zu fassen. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 28-jährige Kunde beobachtet, wie ein Mann drei Dosen Tabak in seiner Reisetasche verschwinden ließ, und die Tankstelle in der Sternstraße verlassen wollte, ohne zu zahlen. Daraufhin hielt er den 56-Jährigen fest, bis die Polizeibeamten eintrafen.

