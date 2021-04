Ludwigshafen. Die Digitalisierung der Ludwigshafener Verwaltung ist einen wichtigen Schritt vorangekommen. Seit einigen Wochen können Genehmigungsverfahren bei der Stadt komplett papierfrei abgewickelt werden, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Unter Federführung des Bereichs Umwelt wurde gemeinsam mit dem Bereich IT-Dienste und IT-Service und der BASF SE mit einem Pilotprojekt der Grundstein für die vollständige Verfahrensführung über den Nextcloud-Server der Stadtverwaltung gelegt. „Seit dem 22. Februar kann der Datenaustausch im Echtbetrieb laufen und läutet den Beginn für die Ablösung der Verfahrensabwicklung in Papierform ein“, heißt es in der Mitteilung.

Über eine bei der Stadt eingerichtete Plattform auf Nextcloud-Basis könne der Austausch zwischen Antragssteller, Genehmigungsbehörde und den jeweiligen Fachbehörden gebündelt sowie rechts- und datensicher ausgeführt werden, so die Verwaltung. Die Plattform sei flexibel und erweiterbar, so dass sie von anderen Behörden und Firmen mitgenutzt werden kann. Hintergrund ist die Vereinfachung von Genehmigungsverfahren in Zeiten der Pandemie, in der viele Arbeitnehmer aus dem Homeoffice arbeiten. jei