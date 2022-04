Kritik wegen Grundsteuer

Ludwigshafen. Die Fraktion Bürger für Ludwigshafen hat sich gegen eine Erhöhung der Grundsteuern A und B ausgesprochen, die am Montag im Hauptausschuss als letztes Mittel für einen genehmigungsfähigen Haushalt diskutiert wurde. „Die Energiepreise und Inflation explodieren gerade. Auch die steigenden Zinsen für Immobiliendarlehen werden die Menschen belasten. Und ausgerechnet jetzt fordert Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck eine noch größere Belastung für die Bürger“, so Fraktionschef Hans-Joachim Spieß. Vielmehr hätte sie zu einer Brandrede gegen Bundes- und Landesregierung ausholen sollen, in denen jeweils auch ihre Partei, die SPD, sitze. Bund und Land müssten Ludwigshafen besser ausstatten. „Wenn aber schon die SPD-Stadtratsfraktion, zumindest anfangs, gegen den Kurs der OB ist, wird das Problem deutlich: Die SPD steht sich selbst im Weg“, so Spieß. jei

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1