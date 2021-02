Ludwigshafen. Die vier Naturschutzorganisationen BUND, Nabu, Orbea und Pollichia kritisieren den massenhaften Einsatz von Streusalz in den vergangenen Tagen bei einfachem Schneefall trotz eindeutigem Verbot durch die städtische Satzung. Wieder einmal gehe die Verwaltung mit schlechtem Beispiel voran. „Gerade auf städtischen Wegen sind an vielen Stellen unverhältnismäßig große Mengen an Streusalz anzutreffen.“ Für Bäume, die schon einige Jahre unter der anhaltenden Trockenheit leiden, könne dieser zusätzliche und unnötige Stress existenzbedrohend werden.

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Rhein-Neckar Mehr erfahren