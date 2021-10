Kritik an Steinruck

Ludwigshafen. „Ludwigshafen verfügt immer noch über viel zu wenige Ladepunkte für Elektroautos. Der Ausbau der Ladeinfrastruktur hat noch einen großen Rückstand aufzuholen, um zu einer nachhaltigen Mobilitätswende beizutragen.“ Dieser Ansicht ist Bernhard Braun, Ludwigshafener Landtagsabgeordneter und Fraktionsvorsitzender der Grünen in Rheinland-Pfalz. Fundament für sein Statement vom Freitag ist das Ergebnis einer Kleinen Anfrage zum Ausbaustand der Ladepunkte für Elektroautos in Ludwigshafen und im Rhein-Pfalz-Kreis. „Die Einwohnerinnen und Einwohner Ludwigshafens müssen offensichtlich im fossilen Zeitalter verharren. Es gibt offenbar in der Kommunalpolitik nicht den Willen, am Ausbau der Elektromobilität ernsthaft teilzunehmen“, so sein Kommentar. Dass es auch anders gehe, zeige der Rhein-Pfalz-Kreis. Der Ausbau der Ladepunkte gehe hier deutlich schneller voran. Auf 100 000 Einwohner gerechnet sei ein Mehrfaches der Ladepunkte vorhanden, als in Ludwigshafen.

Gerade eine moderne Großstadt wie Ludwigshafen müsse beim Ausbau der E-Ladeinfrastruktur Tempo machen. Elektroautos seien auch ein Beitrag zur Lärmminderung und zur Senkung der Luftverschmutzung. Laut Bundesnetzagentur kam die Stadt Ludwigshafen zum 1. September 2021 auf 14 Ladepunkte beziehungsweise sieben Ladesäulen pro 100 000 Einwohner, davon nur zwei Schnellladesäulen. sal