Ludwigshafen. In der Industriestraße hat am Samstag eine Gruppe der sogenannten Querdenker-Bewegung gegen die Corona-Politik demonstriert. Die Teilnehmenden kritisierten unter anderem die geltenden Kontaktbeschränkungen sowie die angeblichen „Mainstream-Medien“ und forderten einen „Systemwechsel“. „Merkel-Lüge – es reicht“ oder „Arbeitslos – Enteignet – Versklavt“ war auf den Pappschildern zu lesen, die die Demonstrierenden auf dem Gehweg in die Höhe hielten.

Die Demonstration am Samstagvormittag war zuvor angemeldet worden. Die Polizei, die vor Ort war, ging von rund 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus. Während der Versammlung sei es zu einer Diskussion mit vier Passanten kommen, teilte der Polizeiführer vom Dienst am Sonntag mit. Insgesamt sei die Demonstration aber friedlich und problemlos abgelaufen. fab/kts