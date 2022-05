Kritik an Plänen für Fußgängerzonen

Ludwigshafen. Das im Ortsbeirat der Nördlichen Innenstadt vorgestellte Parkraumkonzept für Ludwigshafen sorgt für Aufregung. In ihren Ausführungen hatte Edeltraud Heller-Andor, Leiterin des Bereichs Straßenverkehr, angedeutet, dass Fußgängerzonen wie die Bismarckstraße oder die Prinzregentenstraße für den Verkehr geöffnet werden könnten. Das kommt bei einigen Fraktionen gar nicht gut an – es hagelt Kritik.

„Ludwigshafen als die Stadt, die Fußgängerzonen nicht kann: Diese Bankrotterklärung im Zeichen der Mobilitätswende wollen wir verhindern“, kommentiert etwa Hans-Uwe Daumann im Namen der Grünen im Rat die Vorschläge der Verwaltung zur Parkraumbewirtschaftung. „Die Zunahme unerlaubter Fahrten ist kein Alibi dafür, Fußgängerzonen weiter für den motorisierten Verkehr zu öffnen“, betont er. Gisela Witt, Stadträtin und Fraktionsvorsitzende im Ortsbeirat Nördliche Innenstadt, konkretisiert: „Die Prinzregentenstraße ist als Fußgängerzone der urbane Raum, den wir in der hochverdichteten Stadt dringend brauchen. Hier findet das öffentliche Leben statt, hier spielen Kinder, unter den Bäumen laden Cafés und Restaurants zum Verweilen ein.“ Eine Öffnung dieses Bereichs lehne die Fraktion daher ab, vielmehr sei eine bessere Verkehrsüberwachung in diesem Bereich erforderlich.

Die geplante Anhebung der Parkgebühren für Kurzzeitparker befürworten die Grünen im Rat hingegen. Sie sei ein „Schritt in die richtige Richtung“, dem weitere folgen müssen – etwa Entwicklungskonzepte für den Rad- und Fußverkehr.

Auch die Fraktion Grünes Forum und Piraten im Ortsbeirat Südliche Innenstadt ist nicht begeistert. „In der Bismarckstraße muss sich einiges zum Positiven verändern. Die Öffnung der Fußgängerzone für den Kfz-Verkehr trägt dazu nicht bei“, ist Fraktionschef Jens Brückner überzeugt. „Wir wollen eine Fußgängerzone, in der man sich gerne aufhält. Wir wollen eine Bismarckstraße, auf die sich Kinder und Familien freuen und keinen Angstraum. Ein Platz, an dem es Spaß macht, Gewerbetreibender zu sein. Wir wollen den Knödelbrunnen wieder an seinem alten Platz. Wir wollen eine Fußgängerzone, die die Menschen zusammenbringt und nicht nur durchschleust.“

Die Linksfraktion im Stadtrat bezeichnet die Auflösung der Fußgängerzonen als „völlig falsches Signal“. „Zum Erreichen der gesetzten Klimaziele gehört die Verkehrswende“, betonen die Linken. Diese beinhalte etwa eine Neubewertung der Straße. Sie dürfe nicht mehr primär dazu dienen, Autos möglichst ungestört durch die Stadt zu lenken. Vielmehr müsse der Fokus von der autogerechten Stadt wieder mehr auf die Fußgängerfreundlichkeit gelenkt werden. Auch VCD und BUND plädieren für eine autoarme und verkehrsberuhigte Innenstadt.