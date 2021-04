Kritik an nächster „Kehrtwende“

Ludwigshafen. Die Grünen-Fraktion im Ortsbeirat Südliche Innenstadt kritisiert die nächste Kehrtwende beim geplanten Metropol-Hochhaus am Berliner Platz. „Diesmal wird die geplante Nutzung durch Hotel, Büros, Praxen und Einzelhandel komplett auf den Kopf gestellt“, heißt es in einer Mitteilung. Das Metropol werde als Rathaus „feilgeboten“. Fraktionschef Jens Brückner: „Wir gehen davon aus, dass Timon Bauregie die notwendigen Mietverträge für eine Baufinanzierung nicht vorlegen kann, weil er sie nicht hat. Die Kosten laufen ihm davon und da kommt ihm die Standortdebatte um das Ludwigshafener Rathaus gerade recht, um sich auf den letzten Drücker zu sanieren.“ Auch die Zeit laufe davon, denn Baubeginn müsse Anfang Mai sein. „Aus unserer Sicht verschafft ein Hochhaus auf dem Berliner Platz der Stadt keinen Vorteil, den die Walzmühle nicht auch bieten könnte“, so Brückner. jei

