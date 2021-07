Kritik an Fraktionen

Ludwigshafen. Im Zusammenhang mit der Verzögerung bei der baulichen Erneuerung der Ludwigshafener Einweisungsgebiete (wir berichteten) kritisiert die Ökumenische Fördergemeinschaft (ÖFG) auch die Fraktionen im Stadtrat. „Man könnte den Eindruck gewinnen, als komme es den Parteien und ihren Vertretern ganz gelegen, dass sie die Verwaltung als die Schuldige anprangern können“, sagt Geschäftsführer Walter Münzenberger. „2017 wurde der Prüfauftrag in Zustimmung aller Parteien im Stadtrat an die Verwaltung erteilt, dass mit besonderem Nachdruck auf die Umsetzung gedrängt wurde, konnte man nicht feststellen.“ Hochstraßen, Rathaus, Schul- und Kitabau – Argumente, warum die Sanierung der Obdachlosengebiete nicht prioritär behandelt wird, hätten sich immer wieder gefunden, so Münzenberger. „Die Prioritäten jedoch werden nicht von der Verwaltung gesetzt. Die Verwaltung setzt um, die Vorgaben kommen von der Politik.“

Wie berichtet, wird sich die Umsetzung des Baukonzepts für die Einweisungsgebiete in der Bayreuther Straße wegen Corona und Personalmangel um mindestens ein Jahr verschieben. Die Fraktionen hatten sich darüber am Montag im Stadtrat entsetzt geäußert und eine höhere Priorisierung des Vorhabens gefordert. Die ÖFG ist bereits seit mehr als 40 Jahren mit ihren Einrichtungen und Angeboten in den beiden Obdachlosenquartieren in West und in Mundenheim tätig. jei